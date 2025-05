Conferência trará painel sobre territórios preservados e tradicionais

De 11 a 14 de junho, a Praça do Papa, em Vitória, se transforma no ponto de encontro de um dos eventos ambientais mais importantes do país: a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025. Com entrada gratuita e programação aberta ao público, o evento reunirá especialistas renomados e membros da comunidade para discutir os desafios e as oportunidades rumo a um futuro sustentável.

Um dos destaques da conferência será o painel “O custo socioambiental da falsa sustentabilidade em territórios preservados e tradicionais”, que reunirá vozes qualificadas para debater os impactos e contradições das práticas que se dizem sustentáveis, mas que, na prática, prejudicam comunidades e ecossistemas.

Entre os palestrantes está Walter Luiz, mestre em Ecologia e especialista em Neurofisiologia, conhecido por seu trabalho em educação ambiental e mudanças climáticas. Autor do livro Gaia Uma Semente, Walter atua como consultor e professor em cursos interdisciplinares sobre meio ambiente, Ecopsicologia e sustentabilidade.

Também participará Antonio Carlos, o Toninho, de Comboios (ES), que traz sua experiência em mentoria indígena e assessoria técnica na elaboração de Estudos do Componente Indígena (ECI) e Planos Básicos Ambientais Indígenas (PBAI), contribuindo com uma perspectiva fundamental para a defesa dos direitos e territórios indígenas.

O painel contará ainda com Josi Santos, quilombola do Território de Sapê do Norte, graduada em Direito pela FDV e especialista em Direito Material. Advogada popular e militante dos direitos humanos, Josi é mestranda em Ciências Sociais pela Ufes e atua na defesa dos direitos quilombolas e socioambientais. Ela é secretária adjunta da Comissão de Igualdade Racial da OAB-ES e cofundadora da Renaaq, além de liderar a Rede Capixaba de Advogadas e Advogados Quilombolas.

A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 promete ser uma oportunidade para aprofundar debates essenciais sobre a proteção ambiental, a valorização dos territórios tradicionais e a construção coletiva de práticas verdadeiramente sustentáveis para o Brasil.