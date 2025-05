Confira as dezenas do sorteio da Lotofácil 3382

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 3 de maio de 2025, o sorteio do concurso Lotofácil 3382, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio começou às 20h (horário de Brasília) e atraiu a atenção de milhões de apostadores em todo o país.

Caixa sorteia os 15 números da Lotofácil 3382

Apostadores que acertaram os 15 números devem dividir o prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão. A Lotofácil também premia quem acertar 14, 13, 12 ou 11 dezenas.

Apostadores escolhem de 15 a 20 números

Para jogar na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 3,00. Quanto mais números a pessoa escolhe, maiores são as chances de ganhar — mas o valor da aposta aumenta proporcionalmente.

Caixa premia diferentes faixas de acerto

A Caixa distribui prêmios para cinco faixas de acerto: 11, 12, 13, 14 e 15 números. As faixas de 11 a 13 têm valores fixos, enquanto os prêmios das faixas de 14 e 15 variam conforme a arrecadação e o número de ganhadores.

Caixa libera resultado no site e aplicativo

A Caixa disponibiliza os resultados da Lotofácil 3382 no site oficial, no aplicativo Loterias Caixa e nas casas lotéricas. Apostadores devem conferir o bilhete com atenção e guardar o comprovante para possíveis resgates.

Apostador pode retirar prêmio em até 90 dias

O apostador pode retirar prêmios de até R$ 2.112,00 nas casas lotéricas. Para valores superiores, o saque deve ser feito em uma agência da Caixa. O prazo máximo para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Caixa realiza novo sorteio na segunda-feira (5)

A Caixa já confirmou o próximo sorteio: o concurso Lotofácil 3383 acontece na segunda-feira, 5 de maio, também às 20h. Os interessados podem fazer suas apostas até as 19h do mesmo dia, nas lotéricas ou pela internet.

Lotofácil continua entre as loterias mais buscadas

Com sorteios quase diários e valores acessíveis, a Lotofácil se mantém como uma das loterias mais jogadas no Brasil. Apostadores apostam na simplicidade do jogo e nas boas chances de acerto para tentar mudar de vida.