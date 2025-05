Confusão termina em disparo e mulher ferida em Muqui

Uma mulher ficou ferida na noite deste domingo (25) após um disparo de arma de fogo em um bar do distrito de São Rafael, em Muqui.

Segundo relatos, o tiro partiu de um homem desconhecido que chegou ao local acompanhado de uma mulher e uma criança de cerca de quatro anos.

Testemunhas contaram que o homem, visivelmente embriagado, iniciou uma confusão no bar e, em seguida, deixou o local dirigindo um Corsa branco. Logo após sair, ele teria disparado uma arma do interior do veículo, a uma distância de aproximadamente 20 metros da entrada do bar.

O disparo atingiu uma mulher na região do tórax. A arma usada seria uma cartucheira de um tiro, conforme informado à polícia.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Aluísio Filgueiras. Em seguida, foi transferida à Santa Casa para realizar exames de imagem.

Apesar do susto, ela estava consciente, sem perfuração aparente, apresentando apenas marcas de estilhaços espalhadas pelo corpo.

A Polícia Militar realiza buscas para identificar e localizar o autor do disparo. A motivação da ação ainda é desconhecida.