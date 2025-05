“Conta de luz” mais cara para os capixabas? Entenda

A energia elétrica pode ficar mais cara para os capixabas! Isso porque a EDP apresentou uma proposta de revisão tarifária a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que aprovou, nesta terça-feira (13), a abertura de consulta pública para discutir os novos valores no Espírito Santo.

O efeito médio proposto nesta revisão tarifária para consumidores residenciais é de 11,10%. A expectativa é de que as novas tarifas entrem em vigor em 7 de agosto de 2025.

Interessados podem enviar contribuições até o dia 27 de junho. De acordo com a Aneel, haverá ainda uma Audiência Pública, em 5 de junho, em local que ainda será divulgado.

Os interessados, devem enviar contribuições à consulta pelos e-mails: [email protected], para o tema Revisão Tarifária; [email protected], para o tema Estrutura Tarifária; [email protected], para o tema Perdas Técnicas.

Por meio da página de participação social, no portal da Aneel, também é possível consultar os documentos do processo.

