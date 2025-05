Copa do Brasil: onde assistir Botafogo-PB x Flamengo AO VIVO

Nesta quinta-feira (1), às 20h (horário de Brasília), Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em São Luis, Maranhão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Contudo, onde assistir Botafogo-PB x Flamengo ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video, plataforma oficial da competição nesta fase.

Retorno à terceira fase

O Botafogo-PB está de volta à terceira fase da Copa do Brasil após cinco anos, desde sua última participação nesse estágio em 2019. Nesta edição, o clube paraibano garantiu a classificação ao vencer a Portuguesa nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e ao aplicar uma goleada por 4 a 0 sobre o Concórdia na segunda fase. Agora, o Belo reencontra o Flamengo na competição depois de 21 anos. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2003, quando o Rubro-Negro venceu por 4 a 1 e eliminou o Botafogo-PB já no jogo de ida, conforme permitia o regulamento da época.

Flamengo chega embalado por goleada

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo estreia apenas na terceira fase da edição 2025 por estar participando da Libertadores. Como a prioridade do clube neste momento está voltada para o Brasileirão e a competição continental, alguns titulares serão poupados, e a equipe que entrará em campo deve ser bastante modificada. Este será o terceiro jogo do Rubro-Negro no Castelão nesta temporada — anteriormente, enfrentou Nova Iguaçu e Bangu pelo Campeonato Carioca.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Michael Fracaro, Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson, Guilherme Santos; Gabriel Honório, Rodrigo Alves e Henrique Dourado (Denilson)..

Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Plata (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique (Juninho).

Ficha técnica:

Terceira fase da Copa do Brasil 2025 (jogo de ida)

Data: Quinta-feira, 1 de maio de 2025

Quinta-feira, 1 de maio de 2025 Hora: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Estádio Castelão, em São Luis, no Maranhão

Onde assistir Botafogo-PB x Flamengo ao vivo:

Amazon Prime Video (streaming)