Copa do Brasil: veja onde assistir Vasco x Operário AO VIVO

Nesta quinta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), Vasco da Gama e Operário se enfrentam no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, Paraná, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Contudo, onde assistir Vasco da Gama e Operário ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo no canal SportTV e pelo Premiere

Operário quer aproveitar o bom momento

O Operário-PR avançou nos pênaltis contra o Humaitá-AC na primeira fase e, em seguida, eliminou o Tombense com uma vitória por 1 a 0 em Ponta Grossa. Atual campeão paranaense, o Fantasma enfrenta um momento difícil. Na Série B, acumula quatro partidas sem vencer — três derrotas e um empate. A última vitória aconteceu há quase um mês: 2 a 1 sobre o Criciúma, na rodada de estreia da competição.

Vasco vive pressão por resultados

O Vasco, por outro lado, passou pelas duas primeiras fases da Copa do Brasil sem sustos, com duas vitórias por 3 a 0. Na primeira fase, superou o União Rondonópolis, em Cariacica; e, na segunda, venceu o Nova Iguaçu pelo mesmo placar. O duelo marcará a estreia de Felipe “Maestro” no comando interino da equipe, após a demissão de Fábio Carille, que deixou o cargo após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela sexta rodada do Brasileirão, no último domingo.

Prováveis escalações

Operário: Elias; Diogo Mateus (Thales Oleques), Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano; Jacy, Fransérgio (Índio) e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Mingotti.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Ficha técnica:

Terceira fase da Copa do Brasil 2025 (jogo de ida)

Data: Quinta-feira, 1 de maio de 2025

Quinta-feira, 1 de maio de 2025 Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estágio Germano Krüger, Ponta Grossa, Paraná

Onde assistir Operário x Vasco ao vivo:

Sportv

Premiere