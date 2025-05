Corpo de motociclista é encontrado às margens de rodovia em Castelo

Na tarde deste sábado (10), um motociclista de 27 anos morreu após um acidente na ES 166, Rodovia Pedro Cola, na localidade de Criméria, em Castelo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), assim que os militares chegaram ao local do ocorrido, se depararam com o motociclista caído às margens da rodovia, já sem vida. Assim, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, atestando o óbito do homem.

Ainda não há informações sobre o que pode ter ocasionado o acidente.