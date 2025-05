Cotação desta quarta (28): Dólar sobe e bolsa de olho no IOF

O dólar comercial disparou e chegou a R$ 5,695 nesta quarta-feira (28), após o governo Lula (PT) sinalizar a possibilidade de voltar atrás no aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). No fim do dia, o Ibovespa caía 0,65%, marcando 139.059 pontos.

A proposta inicial do governo previa um aumento de arrecadação de até R$ 20,5 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026. No entanto, a reação foi negativa tanto no Congresso quanto entre empresários, o que levou o Planalto a reconsiderar.

Mesmo com o recuo parcial, o setor empresarial avalia que toda a proposta precisa ser revista. Os principais bancos privados se reuniram nesta quarta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir alternativas ao aumento do IOF.

Após o encontro, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo está aberto a estudar outras medidas. Ele deu a declaração ao lado do presidente da Febraban, Isaac Sidney, que apresentou sugestões do setor bancário.

