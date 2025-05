Cras em Anchieta altera agendamento e rota do auxílio-alimentação

A partir do dia 21 de maio, o Cras Limeira, localizado em Anchieta, no Espírito Santo, vai implementar um novo formato de agendamento e rota de atendimento para o auxílio-alimentação. O serviço é tornar organizar o serviço o deixando mais eficiente para a população.

A principal mudança será a divisão dos bairros em duas áreas geográficas, com o atendimento realizado em semanas alternadas, conforme o novo cronograma:

Essa redistribuição vai permitir que o Cras ofereça um atendimento mais ágil e planejado, respeitando as demandas de cada comunidade.

Nos meses em que houver cinco quartas-feiras, a última quarta-feira será reservada exclusivamente para atendimentos presenciais na sede do Cras Limeira. Nessa semana extra, moradores de ambas as áreas poderão agendar atendimento, mas devem comparecer diretamente à unidade.

Bairros: Araquara, Belo Horizonte, Dois Irmãos de Olivânia, Duas Barras, Goembê, Itajobaia, Jabaquara, Jaqueira, Limeira, Olivânia e Santa Luzia de Monteiro.

Bairros: Alto Joeba, Alto Pongal, Baixo Pongal, Córrego da Prata, Dois Irmãos de Pongal, Emboacica, Itaperoroma Alta, Itaperoroma Baixa, Pé do Morro, São Lourenço, São Mateus, São Vicente, Segundo Território, Serra das Graças e Simpatia.

