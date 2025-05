Creas de Cariacica promove ação educativa no maio laranja em escolas

Com o objetivo de informar, conscientizar e mobilizar a comunidade escolar sobre a importância da proteção da infância, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Itacibá promoveu, nesta quarta-feira (14), uma ação educativa na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Augustinha Muniz de Oliveira, em Vila Prudêncio. A atividade foi realizada em referência ao 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A programação contou com a participação da equipe técnica do Creas, que preparou um momento lúdico e informativo para os alunos. Durante a ação, os estudantes receberam adesivos e materiais temáticos, assistiram a um vídeo educativo e participaram de atividades musicais, além de um momento de contação de histórias e dinâmicas, com a utilização de um semáforo e boneco. A atividade teve como foco a sensibilização e a reflexão sobre os direitos da criança e do adolescente.

Com o lema “Falar é a melhor proteção”, a ação reafirmou o compromisso da rede socioassistencial de Itacibá com a proteção da infância e juventude, promovendo um espaço de diálogo, escuta e cuidado.

Programação do Maio Laranja em Cariacica

Ainda dentro das ações do Maio Laranja, o Creas de Campo Grande realizará duas programações nos dias 20 e 21 de maio. Na terça-feira (20), a equipe do Creas irá realizar palestras, com sessões pela manhã e à tarde, para pais e responsáveis dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria Aparecida Lacerda Cruz, em Vera Cruz. O objetivo é sensibilizar sobre a importância da proteção infantil e a reflexão sobre o tema.

No dia 21, o tema será discutido com os usuários do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) de Campo Grande, com encontros às 9h e às 14h30. A equipe do Creas irá orientar sobre como identificar a violação de direitos e como realizar denúncias.

“Este é um movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A nossa missão é mobilizar a sociedade para que todos se envolvam na proteção e no combate à violência sexual. É fundamental que pessoas de todas as idades se engajem nesse esforço”, ressaltou Danyelle Lirio, secretária de Assistência Social de Cariacica.