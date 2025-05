Créditos de carbono e economia circular: desafios viram oportunidades

A Conferência Sustentabilidade Brasil, etapa oficial da COP30, se prepara para receber, entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, o painel “Créditos de carbono e economia circular: transformando desafios em oportunidades de negócios sustentáveis”. O debate promete desvendar o potencial de um mercado em plena expansão, focando na descarbonização e o desenvolvimento sustentável.

O painel reunirá especialistas com vasta experiência prática e acadêmica, que abordarão as nuances e as oportunidades geradas por esses dois pilares da sustentabilidade. Giuliana Coutinho, bacharel em Direito e especialista em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, trará a visão do mercado e a expertise na estruturação de negócios ambientais. Com 17 anos de atuação no setor e atualmente à frente do time comercial e das ações institucionais da Ambipar no Brasil, Giuliana destacará como as grandes indústrias estão se adaptando e inovando para integrar práticas de economia circular e monetizar suas reduções de emissões.

Juntando-se a ela, Carlos Sanquetta, engenheiro florestal com Ph.D. em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais no Japão e pós-doutorado em Mudanças Climáticas, oferecerá a profundidade científica e a visão acadêmica. Professor titular da Universidade Federal do Paraná e membro do IPCC e da ISO, Sanquetta é uma autoridade em florestas e projetos para o mercado de carbono, com 40 anos de experiência. Sua participação será fundamental para explicar os mecanismos por trás dos créditos de carbono e a importância de uma abordagem ecossistêmica para a mitigação climática.

Fechando o trio de palestrantes, Israel Soares, tecnólogo em Saneamento Ambiental pelo Ifes, mestre em Engenharia Ambiental pela Ufes e doutorando em Meteorologia pela USP, apresentará a perspectiva de quem está na linha de frente da certificação e comercialização de créditos de carbono. Com mais de 15 anos de dedicação a projetos ambientais para grandes indústrias e agências no Brasil e internacionalmente, Israel, que foi diretor comercial da Aires Serviços Ambientais e atualmente é diretor executivo da Greenway Environment and Climate, compartilhará insights sobre como empresas podem efetivamente transformar seus desafios ambientais em novas fontes de receita e vantagens competitivas por meio da economia circular e dos mercados de carbono.

O painel “Créditos de carbono e economia circular” será uma oportunidade para empresários, gestores, profissionais da área ambiental e o público em geral entenderem como esses conceitos não são apenas uma exigência, mas sim um caminho lucrativo para um futuro mais sustentável.