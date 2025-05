Criança compra R$ 23 mil em doces com cartão de crédito da mãe

Uma mãe foi surpreendida ao descobrir que seu filho Liam, de 8 anos, usou o cartão de crédito para comprar nada mais, nada menos que US$ 4.200 em pirulitos. Convertido o valor chega a R$ 23.783

Holly LaFavers, moradora de Kentucky, nos Estados Unidos, contou que o filho pretendia fazer uma festa no quintal para seus amigos. A ideia era distribuir os doces como prêmios para os convidados.

