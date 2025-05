Criança de 4 anos é baleada durante tiroteio no em Vitória

Uma criança e três adultos ficaram feridos durante um tiroteio no Morro da Capixaba, no Centro de Vitória, na tarde do último domingo (18).

A criança, uma menina de apenas quatro anos, passou por uma cirurgia e segue internada no Hospital Infantil Milena Gottardi, na capital.

A mãe da menina, um homem e outra mulher também foram baleados e encaminhados ao Hospital São Lucas. A quinta vítima foi atingida de raspão e não procurou atendimento médico.

Segundo relatos de moradores, pelo menos três indivíduos, que seriam da região da Piedade, chegaram ao local já atirando.

Após o tiroteio, a Polícia Militar foi acionada e solicitou o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) para auxiliar no transporte dos feridos com um helicóptero.

Por nota, a Polícia Civil informou que até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).