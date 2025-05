Cruel! Homem doa marmita para moradora de rua e a estupra em Cariacica

Uma jovem em situação de rua, de 22 anos, procurou ajuda após ser estuprada por um homem de 35 anos na manhã da última quinta-feira (29), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica.

O caso ganhou repercussão depois que a vítima revelou à Polícia Militar que havia sido atraída com uma oferta de comida e levada até a casa do suspeito, onde ocorreu o crime.

Segundo o relato, o homem a abordou enquanto ela pedia alimentos próximo à Rodoviária de Vitória. Ele teria oferecido um almoço em sua residência e, após ganhá-la pela confiança, a levou até o imóvel. Depois de comer, a jovem pediu para ir embora, mas foi impedida e violentada. Ainda de acordo com a vítima, o agressor a atingiu na cabeça com uma barra de ferro.

Em um ato de legítima defesa, a mulher encontrou uma faca no local e atingiu o agressor com um golpe no pescoço. Em seguida, conseguiu escapar ao pular a mureta da varanda da casa e buscar socorro em uma lanchonete próxima.

A jovem foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. No atendimento, relatou os fatos a uma assistente social, que acionou as autoridades. O suspeito foi identificado e localizado ainda na unidade hospitalar, com um ferimento compatível com a descrição dada pela vítima. Ele foi preso em flagrante.