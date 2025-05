Cruel! Mulher é agredida e jogada de terraço pelo marido em Colatina

Uma mulher de 30 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, na noite do último sábado (3), no bairro São Marcos, em Colatina.

A vítima contou à Polícia Militar que foi agredida pelo companheiro após os dois iniciarem uma discussão enquanto bebiam. Além das agressões, ela foi jogada de um prédio e teria caído em um terraço da casa vizinha.

Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Silvio Avidos.

O suspeito não foi localizado.

