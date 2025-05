Da Vitória apoia instalação de CPMI para investigar fraudes no INSS

O deputado federal Da Vitória (PP-ES) formalizou nesta semana seu apoio à criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a apurar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O parlamentar solicitou à Mesa Diretora do Congresso Nacional a inclusão de sua assinatura no requerimento que propõe a investigação de descontos ilegais em aposentadorias e benefícios, estimados em R$ 6,3 bilhões.

Em declaração, o deputado capixaba ressaltou a importância da atuação do Legislativo diante da gravidade das denúncias. “Em paralelo à investigação da Polícia Federal, é fundamental que o Parlamento exerça seu papel fiscalizador. Estamos falando de um esquema que fez milhares de vítimas, especialmente idosos e pensionistas”, afirmou.

Além do apoio à instalação da CPMI, Da Vitória também pediu ao líder de sua bancada a inclusão de seu nome entre os membros da comissão, com o objetivo de contribuir diretamente com as investigações e apresentar propostas que evitem a repetição de fraudes semelhantes.

A movimentação ocorre em meio ao aumento da pressão por respostas institucionais diante das recentes denúncias de irregularidades no sistema de consignados do INSS, que atingiram diretamente a população mais vulnerável. A expectativa é que a CPMI, caso instalada, atue em conjunto com as apurações da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União.