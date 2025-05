Datena é confirmado na RedeTV! após saída do SBT

José Luiz Datena foi confirmado como o novo contratado da RedeTV!. A emissora divulgou a notícia em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (6).

“Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro retorna à emissora onde marcou presença em 2002”, afirma a publicação. “A partir de junho, ele comanda um novo telejornal com a credibilidade, o serviço e a autenticidade que marcaram seus mais de 40 anos de carreira.”

Datena estava desde dezembro no SBT, à frente do programa Tá Na Hora. No entanto, ele apareceu em tom de despedida em uma participação no programa Fofocalizando da última sexta-feira (2), dando início a rumores de uma suposta demissão, posteriormente confirmada.

“O SBT me deu oportunidade num momento importante da minha vida. Eu precisava tanto dessa oportunidade. Eu estou tão feliz de ter tido essa oportunidade aqui. Queridos, até quando Deus quiser! Beijo grande!”, disse o apresentador. Os colegas, então, buscaram corrigi-lo: “Até segunda, Datena! Que papo é esse?!”. O apresentador desconversou: “É Deus quem manda!”

Em nota, o SBT afirmou que o apresentador entregou um pedido de rescisão após ser informado de mudanças na grade de programação.

“Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas”, diz a nota divulgada pelo canal.

Por enquanto, ainda não se sabe como será o novo programa de Datena na RedeTV!, mas a emissora deixou claro que será um jornalístico.

Estadao Conteudo