Detran-ES vai realizar atividades de educação com foco nos ciclistas

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) estará presente em mais uma edição do “Pedalaço pela Paz – Conte até 10”, tradicional evento esportivo e beneficente promovido pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A 26ª edição será realizada no domingo, 25 de maio, com saída da Praça do Papa, em Vitória, e contará com a participação ativa dos agentes de trânsito e das equipes de educação do órgão.

A presença do Detran|ES vai além do apoio logístico: agentes da Gerência de Fiscalização de Trânsito (Gefit) farão a escolta dos ciclistas que sairão de Vila Velha rumo à capital para integrar o evento. Já durante o passeio, que incluirá o trajeto pela Terceira Ponte, Prainha e retorno à Praça do Papa, os agentes atuarão como batedores, garantindo a segurança viária, em conjunto com a Polícia Militar e as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha.

Educação no trânsito e sorteio de bicicleta elétrica

No estande do Detran|ES, montado na Praça do Papa, a equipe da Gerência de Educação no Trânsito (Gedut) vai orientar os participantes sobre os diferentes tipos de veículos de duas rodas, como bicicletas convencionais, elétricas, ciclomotores e autopropelidos, além de explicar onde cada um pode circular de forma segura e legal.

Quem visitar o estande poderá ainda participar de atividades educativas e concorrer ao sorteio de uma bicicleta elétrica. As equipes também realizarão abordagens diretas para reforçar orientações sobre conduta segura no trânsito, tanto para ciclistas quanto para pedestres e motoristas.

“O Pedalaço é mais do que um passeio ciclístico. É uma grande oportunidade de aproximar o cidadão das práticas corretas no trânsito, promover o respeito e garantir a segurança de todos. Estamos juntos nesse compromisso com a vida”, destaca o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Evento solidário

Com caráter beneficente e esportivo, o Pedalaço arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos desde sua criação em 1999. Para participar da edição deste ano, os interessados devem trocar 2 kg de alimentos não perecíveis por um ticket que dá direito a kit com camiseta e boné. As trocas podem ser feitas nas lojas Celeiro Bike Shop e nas unidades dos Supermercados Extrabom de Itacibá, Itapoã, Goiabeiras e Valparaíso.

A participação no passeio é gratuita e aberta ao público, mesmo sem o kit. A programação do dia contará com brincadeiras, atrações culturais, sorteios de brindes e o encerramento com apresentação da Banda da Guarda Municipal de Vitória.

Parcerias e missão

O evento faz parte da campanha nacional “Conte até 10. Paz. Essa é a atitude”, que busca reduzir crimes motivados por desentendimentos banais e promover a cultura da paz em todos os ambientes sociais.

A realização é do MPES, com produção da Alex Produções e Eventos, e conta com a parceria do Governo do Estado, por meio do Detran|ES, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do ES, Guardas Municipais e empresas patrocinadoras.