Detran: matrículas no programa CNH Social vão até esta terça (20)

Os candidatos selecionados no programa CNH Social 2025 têm até esta terça-feira (20), às 23h59, para realizar a matrícula online pelo site www.detran.es.gov.br e garantir o direito à habilitação totalmente gratuita. Ao todo, o Detran|ES ofereceu 3.500 vagas na primeira fase do programa, que atraiu 82.642 inscritos, o segundo maior número desde a criação da iniciativa.

Como fazer a matrícula

Para se matricular, o candidato deve:

Acessar a aba do programa CNH Social no site oficial do Detran|ES; Preencher o formulário com os dados solicitados; Verificar qual autoescola (Centro de Formação de Condutores – CFC) foi designada para o início do processo; Providenciar os documentos necessários; Comparecer presencialmente à autoescola em até 15 dias corridos após a matrícula para abrir o processo.

Na sequência, o candidato terá 30 dias corridos para realizar a biometria e os exames médicos e psicológicos em clínicas credenciadas.

Regras e prazos

O prazo máximo para concluir o processo de habilitação — seja Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria — é de 12 meses a partir da abertura do processo na autoescola.

Quem não seguir os prazos será desclassificado e poderá ficar impedido de se inscrever novamente no programa por até cinco anos. Já o candidato que não fizer a matrícula até o prazo final será desclassificado e terá o prazo de três anos de impedimento para futuras inscrições.

Lista de suplentes

As vagas não preenchidas serão destinadas a candidatos da lista de suplentes, que será divulgada no dia 7 de julho de 2025, às 12h, no site do Detran|ES. Os suplentes serão chamados em ordem de classificação para ocupar as vagas abertas por desistências ou desclassificações.

Benefícios gratuitos oferecidos pelo programa

O programa CNH Social garante a gratuidade em todas as etapas da habilitação. O candidato contemplado terá direito a:

Captura biométrica;

Exames médicos e psicológicos;

Exame toxicológico (para categorias D e E);

20 aulas teóricas e práticas;

Até três tentativas de prova (teórica ou prática);

Duas aulas extras (em caso de reprovação prática, desde que tenha passado na prova teórica).

Em caso de falta, o candidato deverá arcar com os custos de remarcação e taxas cobradas pela autoescola.

Para mais informações e para realizar sua matrícula, acesse: www.detran.es.gov.br