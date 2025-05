DEU RUIM! Homem fica preso no telhado ao invadir bar na Serra; vídeo

Um homem ficou preso no telhado de um bar no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na última segunda-feira (19), ao tentar furtar o estabelecimento.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o rapaz descendo por uma escada, enquanto dois militares aguardam em baixo para efetuar a prisão.

