Direitos humanos e Justiça climática: quem define o futuro do Brasil?

A ligação entre direitos humanos e Justiça climática será o foco do painel “Poder, Justiça e mobilização climática: quem define o futuro do Brasil?“, que acontecerá durante a Conferência Sustentabilidade Brasil, entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória, e reunirá especialistas de diversas áreas para discutir os desafios e caminhos para um futuro mais equitativo e sustentável. A conferência é uma etapa da COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará.

A mesa contará com a participação de Cristiana Losekann, doutora em Ciência Política, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenadora da Rede de Pesquisa Climatizando e do Laboratório de Pesquisas em Política Ambiental e Justiça (Lapaj). Ela trará sua experiência na análise das dinâmicas de poder e suas implicações ambientais.

Ao lado dela, Thales Machado, advogado formado pela PUC-MG, com especialização em Ciências Penais e Direito Ambiental e Minerário, e mestre em Direito pela UFMG, oferecerá uma perspectiva jurídica sobre a pauta. Com atuação em litígios ambientais e climáticos e assessor de Defesa dos Direitos Socioambientais na Conectas Direitos Humanos, Machado é uma voz ativa na proteção dos direitos fundamentais em face das crises ambientais.

Completando o painel, Flávia Martinelli, bióloga com mais de 10 anos de experiência na área climática, contribuirá com seu conhecimento prático em educação climática, ativismo e participação social. Martinelli, que atualmente lidera a pauta de adaptação na ONG WWF-Brasil, trará à tona a importância da ação e da resiliência diante das mudanças climáticas.

O debate promete ser um espaço para explorar como as decisões sobre o clima impactam diretamente a vida das pessoas, especialmente as comunidades mais vulneráveis, e qual o papel da Justiça e da mobilização social na construção de um Brasil mais justo e sustentável.