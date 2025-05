Disney revela primeiro teaser de “Zootopia 2”

A aguardada sequência de “Zootopia” (vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2016) acaba de ganhar seu primeiro teaser oficial. “Zootopia 2” chega aos cinemas brasileiros no dia 26 de novembro, prometendo uma nova e divertida aventura no universo animal mais querido da Disney.

Com direção de Jared Bush e Byron Howard, que retornam ao comando da franquia, a animação traz de volta a dupla de protagonistas Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (voz de Jason Bateman), agora em uma nova missão policial.

Na trama, a cidade de Zootopia vira de cabeça para baixo com a chegada de Gary De’Snake (voz de Ke Huy Quan). O misterioso personagem os obriga a mergulhar em uma investigação cheia de reviravoltas. Para resolver o caso, Judy e Nick precisarão se infiltrar em áreas inexploradas da cidade, enfrentando desafios que colocarão à prova a amizade e parceria entre eles.

Além do retorno de Shakira como a popstar Gazelle, o elenco de vozes conta também com Fortune Feimster e Quinta Brunson. A produção é assinada por Yvett Merino.