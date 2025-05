Do campo ao oceano: a tecnologia a favor da sustentabilidade

O Espírito Santo se prepara para receber a Conferência Sustentabilidade Brasil, que acontece entre os dias 11 e 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória. Como etapa oficial da COP30, que ocorrerá em novembro em Belém, no Pará, a conferência promete debates para o futuro ambiental e econômico do país. Um dos painéis, intitulado “Do campo ao oceano: tecnologias marítimas e o futuro do agro”, reunirá um time de especialistas para discutir a intersecção vital entre esses dois setores.

Uma das painelistas é a engenheira de pesca com MBA em modernização e gestão portuária e mestrado em recursos pesqueiros e engenharia de pesca, Roberta Garcia. Com ampla experiência como agente de campo para monitoramento da atividade pesqueira e responsável técnica habilitada para certificação higiênico-sanitária de embarcações, Roberta hoje atua como extensionista e presta assistência técnica pelo Incaper para pescadores e aquicultores. Sua participação promete uma perspectiva prática e aprofundada sobre os desafios e as inovações necessárias para o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura, desde o manejo no mar até a mesa do consumidor.

Ao seu lado estará Marcelo Polese, zootecnista e doutor em Ciência Animal. gestor, pesquisador, extensionista, zootecnista, diretor-geral e professor no Ifes – Campus Piúma, Polese integra o primeiro mestrado profissional em Economia Azul e Biodiversidade do Brasil. Sua atuação no resgate emergencial da ictiofauna após o desastre de Mariana e a coordenação do projeto “Cultivando para Pescar” na foz do Rio Doce destacam seu compromisso com a recuperação ambiental e o fomento de cadeias produtivas sustentáveis. Representando institucionalmente o Ifes nos temas de Economia Azul e Circular, e participando ativamente do Plano de Reestruturação da Gestão da Pesca e Aquicultura no contexto do acordo de reparação pela Barragem de Fundão, Marcelo trará um olhar abrangente sobre a conexão entre a conservação dos ecossistemas e o desenvolvimento econômico.

Completando o time de debatedores, Sérgio Leandro, doutor em Biologia pela Universidade de Aveiro (Portugal), é uma referência internacional no campo da bioeconomia azul. Docente do ensino superior politécnico em Portugal desde 2006, ele é diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar da Universidade Politécnica de Leiria e coordenador científico do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar de Peniche (Smart Ocean). Sua experiência na Comissão Diretiva da Ordem dos Biólogos em Portugal e o foco de sua pesquisa na criação de clusters para a Economia Azul são indicadores da visão estratégica que ele trará ao painel, discutindo como a inovação e a colaboração podem impulsionar o desenvolvimento sustentável do ambiente marinho e suas interações com a produção de alimentos.