Dólar em queda nesta quinta-feira (22); confira a cotação

O dólar encerrou o dia em leve queda nesta quinta-feira (22), cotado a R$ 5,68, segundo monitoramento do Banco Central. O valor representa recuo em relação à abertura da véspera, quando a moeda norte-americana era negociada a R$ 5,66.

A movimentação reflete o cenário internacional, com investidores reagindo à aprovação do pacote de reformas tributárias do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Câmara. No Brasil, as atenções seguem voltadas para a divulgação do Relatório de Receitas e Despesas.

Cotações atualizadas

Dólar comercial (22/5)

Compra: R$ 5,6518

Venda: R$ 5,6524

Compra: R$ 5,699

Venda: R$ 5,879

Comercial x turismo: qual a diferença?

Apesar de parecerem iguais, o dólar comercial e o dólar turismo têm finalidades distintas e, por isso, apresentam valores diferentes.

O dólar comercial é usado em transações de grande porte, como importações e exportações, geralmente feitas por empresas e governos. Já o dólar turismo é voltado para o consumidor comum, usado em viagens internacionais — tanto em dinheiro quanto em cartões pré-pagos ou cheques de viagem. Nesse caso, o valor é mais alto porque inclui o IOF, custos operacionais e margem de lucro das casas de câmbio.