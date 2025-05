Dólar hoje: confira a cotação desta quarta-feira (8)

O dólar iniciou esta quinta-feira (8) em alta frente às principais moedas globais, refletindo a postura mais cautelosa do Federal Reserve em relação à economia dos Estados Unidos. Às 7h45 (horário de Brasília), o Índice do Dólar (DXY) registrava alta de 0,4%, a 99,877, acumulando ganhos após já ter subido 0,3% na sessão anterior.

Na reunião de política monetária realizada na véspera, o Fed manteve a taxa básica de juros entre 4,25% e 4,50%, mas acendeu o alerta ao destacar sinais simultâneos de pressão inflacionária e desaquecimento no mercado de trabalho — elementos que configuram risco de estagflação. O cenário, segundo o banco central, permanece incerto e volátil.

Jerome Powell, presidente do Fed, ressaltou que ainda não há visibilidade sobre a sustentabilidade do crescimento econômico atual, especialmente diante de uma possível retomada da inflação. A leitura do mercado foi clara: os cortes de juros não devem acontecer tão cedo.

Analistas do ING destacaram que a ata do Fomc foi interpretada como um recado direto de que reduções nas taxas estão fora do radar no curto prazo. Como resultado, as apostas em cortes já para junho recuaram de 30% para 20%. Para julho, embora ainda exista otimismo, a probabilidade caiu de quase 100% para 70%.

Esse cenário de juros elevados por mais tempo favorece a moeda norte-americana, pois torna os ativos denominados em dólar mais atrativos aos investidores internacionais.