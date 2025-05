Dólar hoje: confira a cotação desta terça-feira (6)

Em mais um dia de expectativa e reposicionamento no mercado, o dólar encerrou a sessão com alta de 0,37%, sendo negociado a R$ 5,70. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira (B3), mantinha-se praticamente estável próximo ao fim do pregão, aos 133.528 pontos.

Às vésperas da chamada “Superquarta” — quando acontecem decisões importantes de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil — os investidores seguem ajustando suas carteiras. A cotação do dólar sentiu leve pressão diante do cenário externo, influenciado por tarifas, déficit fiscal e indícios de desaceleração econômica nos EUA, o que aumenta a cautela dos investidores.

No ambiente internacional, os olhares estão voltados para a reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano, que anunciará sua decisão sobre a taxa de juros. O mercado aposta na manutenção dos juros entre 4,25% e 4,50%, mas a atenção maior está no discurso do presidente do Fed, Jerome Powell.

Em abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente Powell pelas ações – ou pela falta delas – em relação à condução da política de juros. Na rede Truth Social, Trump chegou a dizer que a economia americana corre o risco de desaceleração se o “Sr. Tarde Demais” (apelido usado por ele para se referir a Powell) não reduzir os juros rapidamente.

No Brasil, as atenções se voltam para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), também marcada para esta quarta-feira, quando será definido um novo patamar para a taxa Selic, referência dos juros no país. Especialistas divergem entre um aumento de 0,25 ou 0,50 ponto percentual, mas o consenso é de que haverá elevação, conforme sinalizado na ata da reunião anterior.