Dólar hoje: confira a votação desta sexta-feira (9)

O dólar à vista encerrou a sessão desta sexta-feira (9) em leve baixa de 0,11%, cotado a R$ 5,6548, influenciado por fatores internos e externos. Na semana, a moeda norte-americana manteve-se praticamente estável frente ao real.

No cenário internacional, a expectativa de avanços nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China contribuiu para o enfraquecimento do dólar. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de seis moedas fortes, recuava 0,27%, situando-se em 100,367 pontos por volta das 17h (horário de Brasília).

Internamente, os investidores reagiram à divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril, que registrou alta de 0,43%, abaixo dos 0,56% observados em março. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses atingiu 5,53%, ainda acima da meta estabelecida pelo Banco Central.

Além disso, a valorização das commodities, como o petróleo, que avançou mais de 1% no dia, favoreceu moedas de países exportadores, como o Brasil, contribuindo para a queda do dólar frente ao real.

No âmbito das relações comerciais, os Estados Unidos e a China programaram uma reunião em Genebra para discutir a redução das tarifas impostas mutuamente. O presidente americano, Donald Trump, sinalizou a possibilidade de reduzir as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 80%, o que gerou otimismo nos mercados financeiros.

Esses fatores combinados — a expectativa de acordo entre EUA e China, a desaceleração da inflação no Brasil e a valorização das commodities — influenciaram o desempenho do dólar nesta sexta-feira.

