Dólar recua com pressão fiscal nos EUA; confira a cotação desta quarta

O dólar teve mais um dia de desvalorização nesta quarta-feira (21), influenciado pela piora do cenário fiscal nos Estados Unidos e pelo aumento da aversão ao risco global. A moeda norte-americana encerrou o pregão cotada a R$ 5,6422, com queda de 0,48% frente ao real. O movimento seguiu o padrão visto nos mercados internacionais, onde o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante seis moedas fortes, recuou 0,46%, aos 99,656 pontos.

A queda foi impulsionada por dois fatores principais: a preocupação com o aumento da dívida pública americana e os recentes anúncios do governo brasileiro, que impactaram a percepção dos investidores.

Tensões fiscais ganham destaque nos EUA e no Brasil

Nos Estados Unidos, o foco do mercado recaiu sobre as negociações envolvendo um novo pacote fiscal. O presidente Donald Trump convocou uma reunião na Casa Branca com lideranças do Partido Republicano para debater o projeto de lei que prevê corte de impostos e aumento de gastos em áreas estratégicas. A proposta, segundo estimativas de analistas, pode elevar a dívida dos EUA para cerca de US$ 37 trilhões, o equivalente a um déficit de 7,8% do PIB.

Enquanto isso, no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória (MP) voltada ao setor elétrico. A proposta amplia o acesso à gratuidade na conta de luz para milhões de famílias, como parte do pacote de medidas do governo para melhorar sua popularidade com foco nas eleições presidenciais de 2026.

A medida, chamada pelo Planalto de “justiça tarifária”, também repercutiu entre os investidores, que acompanham com atenção o impacto fiscal de ações que aumentam o gasto público.