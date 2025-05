Domingos Martins pode ganhar rota oficial de turismo sustentável

A Rota São Floriano, localizada no distrito de Aracê, em Domingos Martins, poderá ganhar novo impulso turístico. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União), apresentou o Projeto de Lei (PL) 326/2025 para atualizar a legislação que reconhece oficialmente o roteiro como “Rota São Floriano: Cavernas, Plantas Medicinais e Agricultura Familiar”. A proposta tramita em regime de urgência e será avaliada pelas comissões de Justiça, Turismo, Agricultura e Finanças antes de seguir para votação em plenário.

Reconhecida inicialmente em 2023 como “Rota das Cavernas e Plantas Medicinais” pela Lei 12.012, a rota ficou de fora da consolidação das rotas turísticas capixabas na Lei 12.017/2023. O novo projeto busca corrigir essa omissão, ampliando o nome e incluindo a rota no Anexo I da lei de consolidação.

Segundo o deputado, a medida valoriza a identidade territorial da região, fortalece o turismo sustentável e dá visibilidade ao patrimônio natural e cultural local — como as cavernas, plantas medicinais, agricultura familiar, culinária típica e a hospitalidade das comunidades. Após a inclusão, a lei anterior será revogada.

