Economia Azul e transição energética estarão em pauta em conferência

A urgência da transição energética global, impulsionada pela necessidade de mitigar as mudanças climáticas e buscar fontes de energia mais limpas e sustentáveis, anda lado a lado com a Economia Azul. E essa relação será um dos temas abordados da Conferência Sustentabilidade Brasil, que reunirá especialistas para discutir os desafios e oportunidades que se apresentam em um cenário em constante evolução. O evento acontecerá entre os dias 11 e 14 de junho de 2025, na Praça do Papa, em Vitória, Espírito Santo.

A Economia Azul, que engloba atividades econômicas relacionadas aos oceanos, mares, costas e recursos hídricos interiores, desde a pesca e aquicultura sustentáveis até o turismo costeiro, a energia renovável oceânica e a biotecnologia marinha, possui um potencial imenso para impulsionar o desenvolvimento econômico de forma sustentável. A transição para fontes de energia renovável, como a eólica offshore e a energia das ondas e marés, é um pilar fundamental para a descarbonização da economia global e, consequentemente, para a saúde e a vitalidade dos ecossistemas marinhos.

Para abordar os temas, a Conferência Sustentabilidade Brasil terá o painel “Transição Energética Global e o Futuro da Economia Azul“, onde três especialistas compartilharão suas perspectivas e conhecimentos:

Elbia Gannoum: Presidente Executiva da ABEEólica e vice-chair do Global Wind Energy Council (GWEC). Há mais de uma década, Gannoum lidera a transformação energética no Brasil, com foco no desenvolvimento de energias renováveis. Também é voz ativa nos debates globais sobre diversidade e inclusão econômica no setor de energia.

Presidente Executiva da ABEEólica e vice-chair do Global Wind Energy Council (GWEC). Há mais de uma década, Gannoum lidera a transformação energética no Brasil, com foco no desenvolvimento de energias renováveis. Também é voz ativa nos debates globais sobre diversidade e inclusão econômica no setor de energia. Emilio Lèbre La Rovere: Engenheiro e Economista com um currículo científico extenso, incluindo a coautoria de relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Sua experiência acadêmica e seu conhecimento sobre interconexões entre economia, energia e meio ambiente trarão uma análise aprofundada sobre os impactos da transição energética no desenvolvimento sustentável da economia azul.