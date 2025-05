Edital TCU oferece vagas com salário de R$ 15 mil para nível médio

O edital TCU 2025 está oficialmente no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 23 de maio. Essa é uma excelente oportunidade para quem possui ensino médio completo e busca estabilidade no serviço público.

As inscrições para o edital TCU estarão abertas no período de 30 de maio a 17 de junho de 2025. O processo será por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 70, com prazo para pagamento até o dia 20 de junho.

Ao todo, o Tribunal de Contas da União (TCU) está ofertando 60 vagas para o cargo de técnico federal de controle externo, sendo 40 destinadas à contratação imediata e 20 para formação de cadastro de reserva.

A remuneração inicial é de R$ 15.128,26 e jornada de 40 horas semanais. A seleção será em duas etapas. A primeira fase envolve provas objetiva e discursiva, enquanto a segunda consistirá em um programa de formação.

A prova objetiva, que será aplicada no dia 3 de agosto de 2025, terá 120 questões no estilo certo ou errado, exigindo dos candidatos um bom preparo técnico e estratégico.