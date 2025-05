Educação e clima: alunos produzem podcast em Ibitirama; veja

Alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Olavo Rodrigues da Costa, localizada no distrito de Santa Marta, em Ibitirama, participaram de uma atividade especial na última sexta-feira (9). Como parte da programação da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), os estudantes gravaram um podcast na Fazenda Toca da Truta, empreendimento rural voltado à criação e comercialização de trutas, que também conta com restaurante próprio.

Durante a visita, os alunos entrevistaram o proprietário da fazenda, Francisco de Assis Lemos Faleiro, abordando temas como clima, território e justiça climática. Com ampla experiência na área, o produtor compartilhou informações sobre as mudanças climáticas percebidas na região, seus impactos na agricultura e no cotidiano da população local, além de perspectivas para o futuro.

A experiência proporcionou aos estudantes a oportunidade de desenvolver o protagonismo juvenil, aliando teoria e prática. Além da entrevista, eles conheceram o sistema de criação de trutas, aprendendo sobre a espécie, genética, habitat, técnicas de manejo e o valor econômico da atividade.

“A participação dos alunos foi muito especial e a entrevista realizada para a conferência foi um sucesso. O conteúdo está riquíssimo e cheio de aprendizados”, destacou o pedagogo Yago Jeveaux.

A iniciativa integra o tema proposto pela conferência deste ano: “Vamos cuidar do Brasil com Educação e Justiça Climática”, reforçando a importância da educação ambiental e do engajamento estudantil nas questões socioambientais contemporâneas.