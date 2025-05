Ela ficou uma adulta irreconhecível (foto atual dentro da matéria)

A adolescente mais peluda do mundo, que ganhou fama internacional em 2010, após ser reconhecida pelo Guinness World Records, reapareceu nas redes sociais irreconhecível.

A jovem tailandesa Supatra “Nat” Sasuphan, nasceu com a Síndrome de Ambras, também conhecida como hipertricose congênita ou “síndrome do lobisomem”. Aos 11 anos, seu rosto, orelhas, braços, pernas e costas eram completamente cobertos por pelos, por causa dessa condição genética extremamente rara.

Agora, aos 25 anos, a então adolescente mais peluda do mundo surpreende ao aparecer nas redes sociais, exibindo um visual transformado e uma nova fase da vida.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui