Eletrobras registra prejuízo de R$ 81 milhões no 1º trimestre de 2025

A Eletrobras registrou prejuízo de R$ 81 milhões no primeiro trimestre de 2025, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira (14). O resultado foi impactado por uma revisão da base regulatória de ativos da Chesf, feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que gerou um efeito negativo de R$ 952 milhões no resultado contábil da companhia.

Apesar do prejuízo, a empresa reduziu em 28% suas despesas operacionais com pessoal, material, serviços e outros (PMSO) em relação ao último trimestre de 2024 — uma queda de 8% na comparação com o primeiro trimestre do mesmo ano. A Eletrobras atribui a redução às iniciativas de reestruturação organizacional e adequação do quadro de pessoal.

Dívidas em queda

Os empréstimos compulsórios, passivo originado por cobranças nas contas de luz para expansão do sistema elétrico, seguem trajetória de queda desde a capitalização da companhia. O estoque da dívida caiu R$ 2,9 bilhões em relação a 2024, e R$ 447 milhões frente ao quarto trimestre de 2024, chegando a R$ 13,1 bilhões — metade do valor registrado em 2022.

Investimentos e projetos

A Eletrobras investiu R$ 912 milhões no primeiro trimestre, uma redução de 25% em relação a 2024, reflexo da conclusão do parque eólico de Coxilha Negra, em Santana do Livramento (RS). A usina entrou em operação em abril, com capacidade de 302,4 MW e investimento total de R$ 2,4 bilhões.

Outro destaque do período foi o avanço do Linhão Manaus-Boa Vista, que alcançou 87% de conclusão e deve ser finalizado no segundo semestre. A obra, paralisada por mais de 10 anos, conectará Roraima ao Sistema Interligado Nacional, completando a integração elétrica de todos os estados do país. O investimento total no projeto é de R$ 3,3 bilhões.