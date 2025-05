Em poucas horas, PM de Guaçuí realiza três prisões e apreende drogas

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar de Guaçuí na tarde da última segunda-feira (12).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando abordou o suspeito e identificou que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de furto. Ele foi encaminhado à delegacia local.

Uma hora depois, denúncias anônimas levaram os policiais até a rodovia ES-484, em São José do Calçado, onde foram encontradas duas balanças de precisão e 14 papelotes de cocaína. O material estava escondido ao lado de uma árvore. Nessa situação, nenhum suspeito foi preso.

Mais tarde, no mesmo dia, durante patrulhamento em Guaçuí, dois jovens foram presos após abordagem policial. Com eles, foram encontradas seis pedras de crack, 12 pinos de cocaína, 19 buchas de maconha e R$ 369 em espécie, além de outros itens.

A droga estava em uma bolsa, e os suspeitos, acusados de comercialização de drogas, foram detidos e encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

