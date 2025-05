Enem abre inscrições: saiba mais sobre o cronograma

As inscrições para o Enem 2025 estão oficialmente abertas a partir desta segunda-feira, 26 de maio. Interessados têm até o dia 6 de junho para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio por meio da Página do Participante, disponível no site oficial do Inep. O valor da inscrição é de R$ 85, e o pagamento deve ser feito até o dia 11 de junho — somente após a compensação do valor a inscrição será considerada válida.

Neste ano, uma novidade importante: alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas estão pré-inscritos automaticamente. No entanto, isso não dispensa a ação do estudante. Eles precisam acessar a Página do Participante, verificar os dados pessoais e confirmar a língua estrangeira escolhida (inglês ou espanhol) para a realização da prova.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Com ele, o candidato pode disputar vagas em universidades públicas através do Sisu, concorrer a bolsas do Prouni e financiar cursos superiores pelo Fies. Além disso, o exame é aceito em instituições de ensino superior em países como Portugal, o que aumenta as possibilidades para quem deseja estudar fora.

Aqueles que desejam participar devem ficar atentos ao prazo de inscrição, evitar deixar para a última hora e garantir o pagamento dentro do calendário estabelecido. Para quem teve o pedido de isenção de taxa aprovado, não há necessidade de pagar a inscrição, mas ainda assim é necessário concluir o processo no sistema.

Como se inscrever no Enem 2025:

Acesse a Página do Participante Informe seu CPF e data de nascimento Preencha os dados solicitados Escolha a língua estrangeira Informe se necessita de atendimento especializado ou recurso de acessibilidade Envie uma foto atual, nítida e com fundo branco Gere o boleto e realize o pagamento (caso não tenha isenção)

Com milhões de estudantes inscritos todos os anos, o Enem continua sendo uma etapa decisiva para o futuro acadêmico de jovens em todo o país. Por isso, é fundamental acompanhar o calendário, preparar-se com antecedência e manter os dados sempre atualizados no sistema.