ES fortalece laços com Alemanha para apoiar startups e indústrias

O Espírito Santo deu mais um passo para fortalecer o movimento de internacionalização de empresas e startups. A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Findeslab, iniciou uma parceria inédita com a cidade de Colônia, na Alemanha, ampliando as conexões com o país e abrindo ainda mais o caminho para novos negócios no mercado europeu.

A iniciativa – oportunizada por um acordo de cooperação com o Brazil Business Center Cologne (BBCC), assinado no início do mês de abril, e com participação da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) – fortalece a atração de investimentos alemães para o Brasil.

O primeiro encontro estratégico dessa parceria aconteceu na última semana, durante o Web Summit Rio 2025, formalizando o início da cooperação voltada também ao fomento e intercâmbio de tecnologias e oportunidades de mercado entre o Espírito Santo, Brasil, Alemanha e toda a Europa.

A reunião contou com a participação do diretor-geral da Findes, Roberto Campos de Lima, do diretor regional do Senai ES e superintendente do Sesi ES, Geferson Santos, da prefeita de Colônia, Henriette Reker, e do diretor do BBCC, Ricardo Saavedra. “A aproximação com a cidade de Colônia reforça o compromisso do Findeslab em ampliar o alcance das startups que apoiamos, conectando o ecossistema de inovação do Brasil com os principais polos de tecnologia da Europa, estimulando sua competitividade e acesso a novos negócios”, destacou Roberto.

Estiveram presentes também representantes da Secti, da Fapes, da Agência de Desenvolvimento Amadeus van Lier e da Agência de Desenvolvimento KölnBusiness. Por quê Colônia?

A cidade de Colônia, com 1,1 milhão de habitantes, é a quarta maior da Alemanha e principal centro urbano do estado de Nordrhein-Westfalen, região com o maior PIB do país. A localização estratégica permite conexões rápidas com as maiores metrópoles europeias. Colônia também abriga a Kölnmesse, uma das maiores organizadoras de feiras do mundo, responsável por eventos globais como Anuga, Gamescom e Interzum. Além disso, a cidade conta com uma expressiva comunidade brasileira e a maior concentração de empresas transnacionais brasileiras na Alemanha.

Vale lembrar que o Senai tem uma longa trajetória de conectar o Brasil com a Alemanha, por meio de parcerias sólidas com instituições voltadas à transferência de tecnologia, desenvolvimento de projetos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e conexão entre indústrias dos dois países.

Com base técnica robusta em áreas como produção, transporte, armazenamento e aplicação de hidrogênio, além de frentes de descarbonização e tecnologias para a Indústria 4.0, segmento em que a Alemanha é referência mundial, o Senai e a indústria brasileira se beneficiam de um ambiente de colaboração contínua.

Agora, por meio do Findeslab, essa cooperação avança para além da pesquisa e da inovação, abrindo portas concretas de negócio. “Nosso foco é criar oportunidades reais para startups e empresas industriais brasileiras acessarem tecnologias de ponta, ampliarem sua atuação no mercado europeu e se posicionarem frente aos desafios globais da indústria”, apontou o diretor regional do Senai ES e superintendente do Sesi ES, Geferson Santos. A articulação com Colônia é mais uma etapa da atuação internacional do Findeslab, que já opera o programa Brazilian Indtechs in Germany (BIG) junto a Bcome.global e com o apoio da Embaixada do Brasil em Berlim. A iniciativa, uma missão de startups industriais à Alemanha, está em sua terceira edição neste ano de 2025. O movimento segue fortalecendo o protagonismo do Espírito Santo como referência nacional em inovação industrial e internacionalização de negócios.