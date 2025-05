Euclério evita pressa e descarta “guerra de partido”

Enquanto lideranças políticas aguardam um posicionamento do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), sobre uma possível filiação ao União Brasil, o gestor tem adotado um discurso cauteloso e pragmático. Em declarações recentes nas redes sociais, Euclério afirmou que não pretende “perder tempo com guerra de partido” e reforçou que legendas não são responsáveis diretas por melhorias na qualidade de vida da população.

As falas ocorreram durante mais um encontro comunitário promovido pela Prefeitura. No vídeo publicado em suas redes, Euclério enfatizou que seu foco está nas entregas à população e reafirmou sua aliança com o governador Renato Casagrande (PSB) e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), este último pré-candidato à sucessão estadual.

A indecisão do prefeito ganhou novos contornos após a criação da federação União Progressista, que reúne União Brasil e PP. Caso migrasse para o novo grupo, Euclério teria posição secundária, já que o comando estadual caberá ao deputado federal Da Vitória (PP). Permanecer no MDB, por sua vez, dependerá do desfecho das tratativas de federação com o Republicanos.

Como antecipado pelo AQUINOTICIAS.COM, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (agora no União Brasil), será o responsável por liderar a legenda no Espírito Santo. Ele deve caminhar junto a Da Vitória no projeto da nova federação União Progressista, que já movimenta os bastidores da política capixaba com vistas às eleições de 2026.