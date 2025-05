Evento gratuito leva Astronomia ao Centro de Cachoeiro; confira

Cachoeiro de Itapemirim recebe nesta semana o VII Encontro de Astronomia, no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro, no Centro.

De quarta (21) à sexta (23), será desenvolvida programação relacionada ao tema, incluindo minicursos de três horas de duração e seminários de 40 minutos, com profissionais de universidades brasileiras.

Assuntos como “Introdução à Astronomia”, “O Sistema Solar”, “Introdução à Cosmologia” e “Buracos Negros e Buracos de Minhoca” serão alguns dos temas abordados pelos profissionais nas atividades pedagógicas.

Além disso, haverá sessões de planetário móvel, observação do sol com telescópio solar e observação do céu noturno com telescópios convencionais – uma verdadeira oportunidade para pessoas que têm curiosidade sobre o assunto e que queiram se aprofundar por meio de cursos que abordam a temática.

A programação será mais extensa no primeiro dia: começará às 8h20 e terminará às 20h. Nos dias seguintes, das 8h30 às 19h30. Todas as atividades serão gratuitas e abertas ao público.

Quem quiser conferir a programação completa antes de ir ao local do evento, pode checar os detalhes no link: https://www.cosmo-ufes.org/uploads/1/3/7/0/13701821/programa-ea_-_2025.pdf.