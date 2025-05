Extração ilegal de areia em Guarapari é alvo de operação da PF

Foi deflagrada, na manhã desta terça-feira (12), a Operação Village. O objetivo é combater a extração ilegal de areia na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari.

De acordo com a Polícia Federal, participaram da ação 36 policiais federais, que cumpriram oito mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, os suspeitos agiam de forma profissional e organizada na extração de areia durante a noite. Além disso, eles contavam com vigias e armazenavam a areia em depósitos dentro do bairro para evitar a fiscalização.

Os envolvidos podem responder por crimes de extração ilegal de recursos minerais, danos a unidade de conservação, usurpação de patrimônio da União e associação criminosa. As penas somadas podem chegar a quatorze anos de reclusão.

Caso alguém tenha comercializado a areia extraída, também poderá responder por usurpação de patrimônio da União e associação criminosa.