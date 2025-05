Faltando 11 dias para o fim do prazo, 20 mi ainda não entregaram o IR

A menos de duas semanas do fim do prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda 2025, cerca de 20 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o Fisco. Até as 18h16 desta segunda-feira (19), a Receita Federal havia recebido 26.693.209 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), o que representa 57,78% do total esperado para este ano.

A previsão é que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até as 23h59 do dia 30 de maio. O número representa um aumento de quase 7% em relação ao ano passado, quando foram registrados 43,2 milhões de envios.

Segundo a Receita, entre as declarações já recebidas, 64,9% resultam em restituição, 19,2% implicam pagamento de imposto e 15,9% não têm imposto a pagar nem a receber.

A maioria dos contribuintes tem utilizado o programa de computador para preencher o documento (83,3%). Outros 11% optaram pelo preenchimento online, com os dados salvos na nuvem da Receita, enquanto 5,8% usaram o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets.

Uma das facilidades mais utilizadas tem sido a declaração pré-preenchida, escolhida por 48,1% dos contribuintes. Essa modalidade permite o download de uma versão preliminar do documento, que pode ser apenas confirmada ou corrigida. A opção pelo desconto simplificado aparece em 56,4% dos formulários entregues.

Neste ano, a disponibilização dos dados da declaração pré-preenchida foi atrasada devido à greve dos auditores fiscais da Receita Federal. Desde 1º de abril, o recurso está funcionando normalmente, com todos os dados disponíveis para os contribuintes.

Devem declarar o Imposto de Renda os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024 ou quem teve receita bruta superior a R$ 169.440 na atividade rural. Estão dispensados aqueles que receberam até dois salários mínimos mensais, exceto se se enquadrarem em outros critérios de obrigatoriedade.

*Com informações da Agência Brasil.