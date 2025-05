Famílias da Diocese de Cachoeiro participam do 15º Simpósio Nacional

Teve início no último sábado (24), no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, em Aparecida (SP), o 15º Simpósio Nacional das Famílias. Quem promove o evento é a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB.

O evento, que reúne famílias de todas as regiões do Brasil, seguirá até este domingo (25) com uma programação intensa de espiritualidade, formação e confraternização.

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim marca presença com uma delegação representativa e engajada. Estão presentes os coordenadores diocesanos Adriano Ferreira e Cristiana Temporim, o vice-coordenador Francisco Carlos Machado e sua esposa Hilda Lúcia Finotti. Além disso, o orientador espiritual diácono Zenilton Falcon de Freitas, os secretários Johann e Cíntia também estarão presentes. O evento conta também com os coordenadores do Setor Pós-Matrimonial, Diácono José Ronaldo e Maria Lúcia Souza. E represenanto o Setor Casos Especiais, Patrick Marciel Amorim e Simone Fidelis.

Diversas paróquias da diocese enviaram representantes: Nossa Senhora das Dores (Dores do Rio Preto), São José (Mimoso do Sul), São João Batista (Muqui), Nossa Senhora do Amparo (Itapemirim), Nossa Senhora das Neves (Presidente Kennedy), Nossa Senhora da Penha (BNH), Nossa Senhora da Consolação (Cachoeiro), Sagrados Corações de Jesus e Maria (Cachoeiro), Sagrada Família (Soturno), Nossa Senhora da Penha (Alegre), Imaculado Coração de Maria (Piaçú), Santíssima Trindade (Marataízes) e São Sebastião (Jerônimo Monteiro).

União familiar

A abertura oficial contou com a presença de Dom Bruno Elizeu Versari, presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, que saudou os participantes e destacou a importância da união familiar na missão evangelizadora da Igreja. Logo em seguida, foi realizada a entrada solene da Palavra, em um emocionante momento de oração conduzido por casais representantes de todos os regionais do país.

Um dos destaques da manhã foi a palestra com o Padre Reginaldo Manzotti, que falou sobre a espiritualidade na família como fonte de esperança. O sacerdote enfatizou o valor da oração em família como sustento da fé e base para enfrentar os desafios do mundo moderno.

Durante a tarde, os jovens e adolescentes ganharam espaço com uma roda de conversa sobre o papel da juventude como portadora de esperança no ambiente em que vivem. A mediação do momento ficou a cargo de Dom Moacir Arantes, contando com a participação de uma equipe jovem e casais missionários.

O simpósio segue com momentos de formação, testemunhos, apresentações culturais e celebrações. Hoje (25), o evento se encerrará com a Santa Missa da 15ª Peregrinação Nacional das Famílias no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O objetivo é fortalecer a fé e o compromisso missionário das famílias católicas do Brasil.