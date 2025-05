Feriado com chuva? Confira a previsão para esta quinta-feira (1)

Nesta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, o tempo deve permanecer instável em todas as regiões do Espírito Santo. A instabilidade é provocada pela entrada de umidade trazida por ventos que sopram do oceano em direção à costa, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva rápidas e fracas ao longo do dia. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, e as temperaturas permanecem estáveis em todo o Estado.

Na Grande Vitória, o dia será de variação de nuvens, com previsão de chuva fraca e passageira em alguns momentos. O vento sopra moderadamente no litoral. A temperatura mínima prevista é de 22 °C e a máxima chega a 27 °C. Em Vitória, os termômetros devem variar entre 22 °C e 25 °C.

Na Região Sul, o tempo segue semelhante: variação de nuvens e previsão de chuva rápida e fraca ao longo do dia. O vento também sopra com intensidade moderada no litoral. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 21 °C e 29 °C. Nas áreas mais altas, os termômetros marcam entre 17 °C e 25 °C.

Na Região Serrana, o tempo instável continua, com previsão de nuvens e chuvas fracas em determinados momentos. As temperaturas nas áreas menos elevadas variam entre 18 °C e 25 °C, enquanto nas áreas altas os termômetros oscilam entre 17 °C e 21 °C.

A Região Norte também terá um feriado com céu variando entre nuvens e possibilidade de chuva rápida e fraca ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 21 °C e 28 °C.

No Noroeste capixaba, o cenário se repete, com variação de nuvens e possibilidade de chuva fraca. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 20 °C a 29 °C. Já nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros marcam entre 19 °C e 27 °C.

Na Região Nordeste, o tempo permanece instável, com previsão de chuva rápida e fraca, principalmente no litoral, onde o vento sopra com intensidade moderada. A mínima prevista é de 21 °C e a máxima chega a 28 °C.