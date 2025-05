Ferraço abre debate para privatizar Pronto Atendimentos de Cachoeiro

Na última quarta-feira (28), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Theodorico Ferraço abriu um debate para privatizar três unidades de Pronto Atendimentos do município: Paulo Pereira Gomes, UPA do Marbrasa e de Itaóca Pedra, visando um melhor atendimento para a população desses locais. Uma possível Parceria Público-Privada (PPP) na área da saúde reuniu representantes de todos os hospitais da cidade, deputados estaduais, vereadores e a sociedade civil.

Para o prefeito, a iniciativa pode ajudar a resolver um problema na cidade: a falta de vagas para atender os pacientes de Cachoeiro. “Queremos encontrar uma solução caseira para o problema da saúde em nosso município. A nossa ideia é que a partir dessa reunião tenhamos uma união para que nossos doentes sejam tratados em Cachoeiro. Hoje, eles são levados para onde tem vaga disponível, mas temos oura proposta. A saúde tem que vir em primeiro lugar quando falamos em gestão”, explicou.

“Falamos muito no Distrito Industrial, calçamento de ruas, festa, mas a saúde é o nosso principal foco. O povo quer uma resposta das pessoas que representam a nossa população. Nossa ideia é termos três postos avançados de saúde, e colocarmos esses postos à disposição dos hospitais. Queremos privatizar a assistência médica no nosso município. Já conversei com os hospitais sobre essa possibilidade e sobre a viabilidade de suprirmos essa necessidade. Os recursos da saúde serão destinados para o hospital que assumir a gestão das unidades”, continuou Ferraço.

O superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), Wagner Medeiros, disse que o hospital apoia a iniciativa. “O HECI está à disposição para ajudar a resolver esse problema. Precisamos de um estudo mais aprofundado sobre o tema e a união de todos para buscarmos a melhor solução”, ressaltou.

Privatização da saúde em Cachoeiro

A ideia do prefeito ao reunir os representantes dos hospitais com deputados, vereadores e a sociedade civil foi justamente dar o pontapé para o debate. O presidente do Hospital Materno-Infantil Francisco de Assis, Winston Roberto, frisou as preocupações atuais do hospital com seus pacientes. “Essa é uma atitude louvável do Ferraço em levantar esse tema. Estamos preocupados em ter que levar nossos pacientes para outros lugares. Esse é um tema a ser debatido”, disse.

“A saúde público é um dos maiores gargalos do Brasil, e em Cachoeiro não é diferente. Aliás, a Santa Casa apoia a iniciativa e estaremos juntos para apoiar tudo que for para melhorar a vida dos moradores daqui”, garantiu o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, Afrânio Hemilio Carvalho.

Também presente do evento, a Unimed Sul Capixaba, esteve representada pelo vice-presidente, Bruno Beber Machado, que disse que o hospital está à disposição para debater e encontrar solução para os problemas da saúde em Cachoeiro. “Estamos de portas abertas para ouvir e participar desse debate, e queremos buscar essa solução para melhorar o serviço de saúde em nossa cidade”, pontuou.

Comissão da Saúde

Por fim, Ferraço fez um pedido para a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, para que criasse, após a primeira reunião para debater a privatização da saúde em Cachoeiro, uma Comissão de Saúde, para continuar com o debate e encontrar o melhor caminho para a privatização dos Pronto Atendimentos do município.

“Hoje Cachoeiro sofre porque temos hospitais na cidade. “Não é justo que o cachoeirense precise sair da cidade para receber atendimento. Por isso, temos buscado soluções constantes para esse problema e, agora, precisamos nos unir para resolvê-lo de forma definitiva”, afirmou a secretária.

O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado estadual Dr. Bruno Resende, esteve presente e explicou que o maior problema da saúde hoje é a falta de leito nos hospitais. “A parceria público-privado é o caminho para solucionarmos os problemas da saúde, mas precisamos de uma gestão eficiente. Contudo, nosso maior problema hoje é a falta de leitos, e temos que pensar em um modelo eficiente. Portanto, esse é um projeto audacioso”, finalizou.