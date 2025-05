Ferraço lamenta morte de Gilson Rosa e decreta luto oficial

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), anunciou neste domingo (11) a decretação de luto oficial de três dias em homenagem a Gilson Rosa, fundador da Afrodisíaca Alimentos, que faleceu na mesma data. A medida, segundo o gestor, é uma forma de reconhecer a relevante contribuição de Gilson para o desenvolvimento econômico e social do município.

Figura emblemática no setor alimentício e referência de empreendedorismo, Gilson Rosa foi lembrado por Ferraço como um exemplo de superação e criatividade. Na semana anterior à sua morte, Gilson esteve no gabinete do prefeito, ocasião em que discutiram projetos voltados ao futuro da cidade.

“Gilson era um símbolo de superação, criatividade e compromisso com Cachoeiro. Tive a alegria de recebê-lo recentemente e conversamos sobre o futuro, sobre projetos para a cidade. Meu desejo era que ele fosse homenageado com o título de Cachoeirense Presente em 2025. Sua partida é uma perda irreparável para todos nós”, declarou Ferraço.

A Prefeitura deverá oficializar o decreto nas próximas horas, em gesto que reafirma o reconhecimento institucional à trajetória do empresário Gilson Rosa.