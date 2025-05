Festa de Anchieta: empreendedores já podem se inscrever

A tradicional Festa Nacional de São José de Anchieta contará este ano com uma atração especial: o Festival de Música e Sustentabilidade, que acontecerá entre os dias 6 e 8 de junho, na praia central de Anchieta, sempre das 18h às 00h.

Com entrada gratuita, o festival promete atrair moradores e turistas com uma programação diversificada que une música ao vivo, gastronomia e valorização do empreendedorismo capixaba. O evento contará com um pavilhão de 1.500 metros quadrados, onde cerca de 60 empreendedores estarão comercializando. Entre as vendas, estão produtos como moda, acessórios, brinquedos, artesanato, cosméticos e artigos para presente.

A praça de alimentação também será um destaque à parte, reunindo expositores com uma variedade de opções: porções, lanches, petiscos, drinks, doces e muito mais. Tudo isso ao som de shows musicais gratuitos todas as noites, reforçando o clima festivo e acolhedor do município.

Inscrições abertas para empreendedores

Os empreendedores interessados em participar do festival já podem se inscrever. A inscrição e seleção será realizada por meio de edital da ADERES, disponível neste link.

O período de inscrições vai de 16 a 25 de maio de 2025. Esta é uma excelente oportunidade para pequenos negócios ganharem visibilidade e ampliarem seu público durante um dos eventos mais tradicionais e movimentados do litoral sul capixaba.