Festa de Conduru 2025 terá programação cultural e religiosa

A tradicional Festa de Conduru 2025 promete agitar o distrito de Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 22 e 25 de maio, com uma programação diversificada que une fé, cultura, música e homenagens. O evento será realizado na Praça de Conduru e terá início na quarta-feira (21), com a chegada da carreata do condurense ausente, marcada para as 19h.

Na quinta-feira (22), a programação será dedicada à festa religiosa, com atividades voltadas à celebração da fé e da comunidade local.

Na sexta-feira (23), a festa ganha novos tons com o desfile escolar da EEEFM Professor Domingos Ubaldo e, a partir das 21h30, será realizada a cerimônia de homenagens. Em seguida, o palco principal recebe grandes atrações musicais: às 22h30, show com Michele Freire, seguido, à 00h30, pela dupla Pedro e Luan.

O sábado (24) continua com muita música. Às 21h, quem comanda o palco é a cantora Jéssica Oliveira. Às 23h, o grupo Musical Prateados anima o público, e a noite se encerra com o show de Alex Campanha, à 01h.

O encerramento da festa acontece no domingo (25), com uma programação especial ao longo da tarde. Às 13h, tem show com Mazinho da Viola, seguido do tradicional leilão de assados, às 14h. A partir das 16h, a cantora Mariana Capaz sobe ao palco, e o evento termina com o show do Grupo Artsamba, às 18h.

A Festa de Conduru 2025 celebra as tradições do distrito, valorizando a cultura local, promovendo o reencontro de famílias e oferecendo entretenimento gratuito para todas as idades.