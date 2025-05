Festa do Inhame apresenta pratos típicos em Conceição do Castelo

A tradicional Festa do Inhame da comunidade de Mata Fria, na zona rural de Conceição do Castelo, será realizada nos dias 31 de maio e 1º de junho, com destaque para os pratos típicos preparados com o tubérculo e que serão servidos durante os dias de evento. A programação do evento conta ainda com shows, sorteios e leilão.

O evento é uma realização da Associação Comunitária de Mata Fria, e o grande destaque da festa é o inhame. Na abertura, no dia 31, haverá concurso de inhame e produtos da região, celebração da palavra, leilão e shows com Os Santanas, Trio Chocomel e Os Loucos da Vaneira.

No segundo dia, a Festa do Inhame começa às 10h com uma celebração eucarística com a participação da comunidade de Brejaubinha. Em seguida, o tradicional almoço com os pratos típicos preparados com a estrela da festa: o inhame.

No fim da tarde, haverá sorteio beneficente com prêmios de R$ 30 mil, e show de encerramento com a dupla Pablo e Matheus. Os dois dias de festa terão entrada franca.

Além disso, haverá estacionamento no campo e durante toda a festa haverá serviço completo de bar com as delícias do inhame.

Festa do Inhame terá pratos típicos preparados com o tubérculo (Foto: Divulgação)

Confira a programação da Festa do Inhame:

Sábado (31/05)

14h – Chegada dos expositores, concurso do inhame e produtos da região

18h – Celebração da palavra em ação de graças a colheira do inhame presidida pelo seminarista Paulo Henrique de Angeli

19h30 – Leilão de variadas prendas e assados

21h – Show com Os Santanas

23h – Show com Trio Chocomel

1h30 – Show com Os Loucos da Vaneira

Domingo (1º/06)

10h – Celebração eucarística animada pela comunidade de Brajaubinha (Brejetuba)

11h – Almoço

12h – Show com Ronis Zorzal

14h – Premiação do inhame e produtos da região

16h – Sorteio computadorizado beneficente a Associação Comunitária de Mata Fria (1º prêmio – R$ 10 mil e 2º prêmio – R$ 20 mil)

18h – Show com Pablo e Matheus