Feto é localizado em caixa de areia do Saae em Rio Bananal

Moradores do bairro São Sebastião, em Rio Bananal, encontraram um feto humano próximo à estação de tratamento de esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), na última sexta-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, um funcionário do Saae informou aos policiais que encontrou o feto dentro da caixa de areia, onde se localizam resíduos sólidos da rede de esgoto.

Ainda segundo ele, foi necessário interromper o fluxo da tubulação para identificar que se tratava de um feto humano.

Por nota a Polícia Científica informou que a perícia esteve no local encaminhando o feto até a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

