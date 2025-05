FICCO-ES combate crime organizado com ação em duas cidades do ES

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO-ES), coordenada pela Polícia Civil, deflagrou, nesta sexta-feira (9), a Operação “SELATI”. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa com atuação estruturada em Viana e Cariacica.

De acordo com a Polícia Federal, as medidas foram autorizadas com base em investigações que revelaram a existência de um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas. Além disso, os suspeitos também comercializavam ilegalmente armas, praticavam lavagem de dinheiro e atuavam clandestinamente no ramo da segurança privada armada.

Ainda de acordo com a PF, a 3ª Vara Criminal de Viana expediu um conjunto de medidas cautelares, além de sete mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão domiciliar. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e ativos patrimoniais, com valor total estimado em R$ 2,6 milhões.

Após um dos integrantes ser preso em flagrante por posse ilegal de arma, as investigações foram desencadeadas. Mesmo após sua detenção, as atividades ilícitas passaram a ser geridas de dentro do sistema prisional.

No decorrer das investigações, foi identificada a existência de núcleos com várias funções: no núcleo gerencial, verificou-se que, após a prisão em flagrante, a coordenação operacional passou a ser exercida por outros integrantes, com o apoio de subordinados responsáveis pela logística e transporte dos entorpecentes. No núcleo técnico, foram identificados advogados que, de forma consciente e reiterada, atuavam como intermediários para o repasse de ordens criminosas entre o líder preso e os demais membros. Já o núcleo financeiro era responsável pela sustentação econômica da organização, ao movimentar e produzir recursos financeiros por meio dos negócios ilícitos.